Božidar Wolfand - Wolf že tretjič stopil pred oltar, to so fotografije s poroke (FOTO)

Medtem ko je Slovenija praznovala svoj rojstni dan, je znani glasbenik Božidar Wolfand Wolf (63) praznoval še en življenjski mejnik – ljubezen. Na dan državnosti je 63-letni glasbeni ustvarjalec pokleknil pred svojo izbranko Danijelo Kokalj (52) in jo zaprosil za roko, lahko razberemo iz fotografij, ki smo jih zasledili na faceboku.

Božidar Wolfand Wolf in Danijela Kokalj FOTO: Zaslonski Posnetek

Čeprav je bil praznični dan zaznamovan z visokimi temperaturami, je bil za Trboveljčana, znanega po sodelovanju z glasbenimi skupinami, kot so Rendez-Vous, F+, Veter in Avtomobili, to zagotovo eden lepših trenutkov v življenju.

Našel je namreč namreč ljubezen, v kateri je pripravljen znova verjeti.

Wolfova izbranka je 11 let mlajša Danijela Kokalj, ki je sicer svetovalka v kabinetu uprave pri Modra zavarovalnica, a je nastopila tudi v enem od videospotov svojega zdaj že soproga.

Božidar Wolfand Wolf in Danijela Kokalj FOTO: Zaslonski Posnetek

Božidar Wolf je sicer kar 27 let preživel čez lužo – v ZDA se je preselil z družino leta 1993. Tam so tudi ostali njegovi otroci in vnuki, del srca pa je kljub temu prinesel nazaj v domovino. Po vrnitvi se je ponovno uveljavil na domači sceni. Njegova druga žena je bila Helena Banič Wolfand, ki j bila tudi Wolfova glasbena menedžerka in avtorica besedil nekaterih njegovih pesmi. Skupaj pa sta se pojavljala tudi v aferi goljufivega piramidnega sistema, igre catch the cash.

Wolf ni le pevec, temveč tudi avtor glasbe, besedil in aranžmajev. Njegovo ime je zapisano pod več kot 250 pesmi. Več pa v članku: Božidar Wolfand - Wolf je v novi videospot vključil hčerkino poroko (VIDEO)