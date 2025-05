Božidar Wolfand - Wolf spoznal žensko svojih sanj, pred vrati celo poroka

Saj poznate tisti znani rek, ki pravi: človek obrača, življenje obrne. In točno nekaj takega se je zgodilo našemu pevcu Božidarju Wolfandu - Wolfu, znanemu po številnih uspešnicah, ki jih je ustvaril in prepeval v 70., 80. in 90. letih, bil je tudi glavni pevec skupin Rendez-Vous, F+, Veter in še nekaterih drugih.

Iskal sem žensko, ki je čuteča, ženstvena, iskrena. ki zna poslušati in biti prisotna.

Še vedno pa ga mnogi najbolj poznajo po pesmih Angel varuh, Koliko solz, O ne, Cherie in drugih. Zatem se je za nekaj časa preselil v Ameriko, a se po nekaj letih vrnil v domovino, kjer znova ustvarja. Pred kratkim je posnel novo pesem z naslovom Nekaj zate imam, mistično balado, ki opisuje odnos med partnerjema, ki sta v življenju doživela tako rekoč vse. Zanjo je posnel tudi videospot, ob tem pa razkril, da je vanj vpletel resnične prizore s poroke svoje hčerke, ki se je poročila na Floridi.

Zdaj vse kaže, da bo lahko kmalu posnel prizore s svoje lastne poroke, saj nam je zaupal, da je tik pred poroko, ki se bo zgodila že junija. »Ne bom rekel, da je bilo enostavno. Iskanje ljubezni danes ni več, kar je bilo nekoč. Ne srečuješ več ljudi spontano. Ljudje so doma, v svojih mehurčkih. Mnogi iščejo samo pozornost, ne bližine. In ko sem se vrnil v Slovenijo, sem se večkrat vprašal, kje in kako sploh začeti,« pravi pevec.

Pevec je ljubezen dolgo iskal in že skoraj obupal. Zdaj pa je pripravljen na novo zvezo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Doda, da je iskal žensko, ki ji je mar. »Žensko, ki je čuteča, ženstvena, iskrena. Ki zna poslušati in biti prisotna. Takšno, ki si želi graditi nekaj, ne samo živeti vzporedno. Ampak bolj ko sem iskal, bolj sem spoznaval, kako redki so takšni ljudje,« pravi Božidar Wolfand - Wolf. »Včasih misliš, da si našel pravo osebo. Verjameš, da je to to. A potem te življenje znova opomni, kako zelo si se motil, in razočaranje boli še bolj. A ne obupaš in živiš naprej. Pomisliš, je rešitev splet? Ki je poln mask in predstav? Dogodki? Redki so in površinski. Družba? Pritiski in pričakovanja. In potem se vendarle zgodi. Naključno, nepričakovano – ljubezen na prvi pogled. In, da, resnično obstaja. Sam sem jo doživel,« nam je ekskluzivno zaupal presrečni pevec. In iskreno dodal, da to ni srečen konec, pač pa šele začetek.

»Prava ljubezen ni zgolj sreča, temveč odločitev. Je delo. Je zaupanje, kompromisi, spopadanje s preteklostjo. Je pogum, da skupaj začneš znova. Danes vem: ljubezen je tombola. A če si zanjo odprt, če si jo res želiš in se ne bojiš ranljivosti, potem tudi lahko zadeneš glavni dobitek, kot sem ga jaz, mojo izbranko Danijelo,« sklene pevec.