Božički v sredo k malim slovenskim bolnikom. Spustili se bodo s strehe

Slovenska priljubljena radijska postaja letos že osmo leto zapored organizira tradicionalni Spust Božičkov s streh slovenskih otroških bolnišnic. Pri tem jim bodo letos ponovno priskočili na pomoč jamarji Jamarske reševalne službe Slovenije, ki bodo oblečeni v Božičke trkali na okna bolnišničnih sobic.

Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer malo drugače

Spust Božičkov s Pediatrične bolnišnice v Ljubljani bo v sredo, ob 12. uri. Naslednji dan prav tako ob 12.00 uri, se bodo Božički spustili še strehe Klinike za pediatrijo UKC Maribor. Zaradi letošnjih zaostrenih epidemioloških razmer bo tokratni dogodek potekal malo drugače kot minula leta, ko so se Božički po spustu skupaj s številnimi znanimi Slovenci in voditelji Hitradia Center odpravili po oddelkih, kjer so obdarovali otroke.

Otroci so izjemno veseli, ko jim Božički pomahajo skozi okno in jih obdarijo.

Tokrat je Hitradio Center poskrbel, da bodo najmlajše bolnike v posebnem videu nagovorili njihovi priljubljeni voditelji in pevci, ki bodo pričarali poseben video koncert. Otrokom bodo tako zapeli: Eva Boto, Bepop, Žan Serčič in Anabel, Tim Kores – Kori, De Liri, Stella in Challe Sale.

»Velike otroške oči, ki kukajo skozi okna in gledajo, kako Božički na vrveh zganjajo norčije, so razlog, da se tega projekta z veseljem lotevamo vsako leto, letos ponovno na malo drugačen način, ob upoštevanju vseh napotkov NIJZ,« je povedal Gregor Memedović, direktor družbe Nextmedia, pod okrilje katere spada Hitradio Center.

Doc. dr. Jernej Dolinšek, dr. med. (v. d. predstojnika Klinike za pediatrijo UKC MB) pa je dodal:»V zimskih mesecih je na naši kliniki kar precej otrok, ki zbolevajo za raznimi respiratornimi okužbami in predvsem v decembru, ko je toliko prazničnih dni je večkrat hudo gledati otroke, ki bi radi bili doma s svojimi starši in seveda tudi starše, ki bi radi bili doma skupaj s svojimi otroki, a morajo biti zaradi bolezni v bolnišnici. V takih dneh so vse akcije, ki polepšajo ali pa skrajšajo čas bivanja v naši ustanovi zelo dobrodošle. Ena izmed takih je nedvomno spust Božičkov iz naše klinike. To je že tradicionalna akcija in lahko rečem, da so otroci izjemno veseli, ko jim Božički pomahajo skozi okno in jih obdarijo. Vidimo, da so tudi starši nekoliko bolj pomirjeni in skupaj z otroki bistveno lažje preživijo dni v bolnišnici. Tudi nam, vsem zaposlenim, tovrsten dogodek nekoliko popestri vsakdanje delo. Še najbolj pa smo veseli, ko vidimo da kaj takega vpliva na otroke zgolj pozitivno in je tako breme bolezni za njih lažje prenesti.«

