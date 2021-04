Boštjan Romih se je zlagal

Ne boli me, da je okoli mene tudi veliko boljših, močnejših, pametnejših, lepših in uspešnejših.

Najprej vsem hvala za vsa voščila, tako za nazaj kot tudi za naprej! Zdaj pa še ena stvar. Zadnje čase pogosto dobivam opazke, v smislu, da se sploh ne staram in da sem enak, odkar me poznate. No, mogoče je čas, da vam izdam recept. Vsak dan, brez izjeme, vstajam ob 5. uri, pet dni v tednu športam in nikoli ne jem po 18. uri,« je na svoj profil na facebooku zapisal znani televizijski in radijski voditelj, ki je nekoč pel tudi v Ansamblu Toneta Rusa.Trenutno pa ga videvamo v oddaji Ambienti, v kateri razkriva lepo urejene domove številnih Slovencev. A hip zatem je priznal, da se je malček zlagal. Da vsega tega ne počne. »Naj povem po resnici: če bi res počel vse našteto, me danes verjetno ne bi bilo več med živimi!« Kot je še dodal, mora v resnici zasluge za svoj videz pripisati kar svojim genom in temu, da se ima pod nadzorom.»Pravzaprav je tako, da je moje telo precej šibko in mi zato opozorilne lučke hitro zasvetijo. V luči tega mislim, da mi zelo pomaga samo ena stvar: da si ne delam utvar, da zmorem vse. Ne boli me, da je okoli mene tudi veliko boljših, močnejših, pametnejših, lepših in uspešnejših. A mi je za to čisto vseeno. Nerad tekmujem z drugimi. Navijam pa za vse. Tudi zase. Evo, zdaj pa si bom privoščil in spil eno pivo,« je zapisal mladostni Romih, ki je praznoval 45. rojstni dan. Dobrim željam se seveda pridružujemo tudi mi.