Boštjan Romih takole zadovoljen ob svoji bivši (FOTO)

Jasna Kuljaj in Boštjan Romih sta v preteklosti dolga leta skupaj kot voditeljski tandem vodila priljubljeno razvedrilno-glasbeno oddajo na TV Slovenija, po letu 2013 pa sta se njuni karieri razvijali ločeno. Oba sta po zaključku sodelovanja ostala voditelja, svoje moči pa sta spet združila na nedeljski prireditvi v občini Starše.

Kuljajeva je objavila njuno skupno fotografijo, ob njej pa zapisala: »Dolgo se že nisva videla. V družbi najboljši voditeljev«.

Vodila sta 25. obletnico kariere glasbenika Saša Dobnika, ki se je kot Gasilec Sašo od leta 2013 redno pojavljal v priljubljenih televizijskih oddajah, kot so Na zdravje, Raketa na planetu in Pri Črnem Petru. Zadnjih pet let Sašo tudi uspešno nastopa samostojno kot humorist, voditelj in moderator na različnih dogodkih.

Njegovo prireditev ob obletnici sta v nedeljo povezovala Kuljaj in Romih, udeležili pa so se je tudi številni nastopajoči glasbeniki, kot so Alfi Nipič, Darja Gajšek, Domen Kumer, Ansambel Pik, Firbci, Silvo Pliberšek, Pajdaši, Miran Rudan, Mladi dolenjci, Ansambel Petra Finka,Tjaša Boẓ̌ič, Prisrčniki, Skater, Jože Potrebuješ - Čuki, Eva in Vera Šolinc, Ansambel Aplavz in številni drugi.

Jasna Kuljaj in Boštjan Romih sta ob petkih zvečer na TV Slovenija vodila oddajo Na Zdravje med letoma 2007 in 2013, kjer so se predstavljali številni narodnozabavni ansambli. Tam sta voditelja stkala tudi kolegialne vezi, ki jih ohranjata še danes.