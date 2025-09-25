Boštjan Romih priznal, da vodenja te oddaje ne bi nikoli več sprejel (VIDEO)

Boštjan Romih je v slovenskem medijskem prostoru dobro poznan kot voditelj, moderator in učitelj. Njegova kariera, ki traja že več kot dve desetletji, ga je popeljala skozi številne televizijske in radijske oddaje. Vendar pa se je Romih odločil, da se bo to jesen podal na povsem novo pot – na oder s svojo monokomedijo z naslovom »Pasja komedija«. Ta izziv mu predstavlja nekaj povsem novega, saj se bo prvič preizkusil v vlogi komika, ki bo sam nosil celotno predstavo.

Sprejel je tudi napačne odločitve

Skozi dolgo kariero se je nabralo tudi nekaj napačnih odločitev. Ali kakšno od njih obžaluje? »Obžalujem in naredil sem veliko napak in velikokrat sem rekel ja tudi napačnim stvarem,« je priznal. Boštjan je odkrito spregovoril o svojih preteklih napakah in neuspelih projektih, kot je bila oddaja "Hipnoza: Dobra zabava".

Priznal je, da je včasih sprejel napačne odločitve, vendar je iz teh izkušenj veliko naučil. Kljub temu je hvaležen za vse priložnosti, ki so mu prišle na pot.