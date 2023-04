Boštjan Romih na prireditvi brez žene, obkrožala so ga lepa dekleta (FOTO)

V SNG Maribor so sinoči premierno uprizorili baletni triptih Med telesi, ki se začenja z noviteto Myth v koreografiji mladega plesnega ustvarjalca Gaja Žmavca, ki se posveča raziskovanju ljudskih pripovedi in nekaterih mitov z evropskega severa, ter nadaljuje s stvaritvama dveh mednarodno priznanih in večkrat nagrajenih koreografov – Aperture Edwarda Cluga in Rain Dogs Johana Ingerja.

Prireditve se je udeležil tudi voditelj Boštjan Romih, ki je bil, kot kaže, zaželen med ženskim delom publike. Z vsakim trenutkom je bilo več takih, ki so se želele fotografirati z njim, o čemer se lahko prepričate tudi na spodnjih fotografijah.

Boštjan Romih z Ano Praznik. FOTO: Mediaspeed

Zabavno vzdušje. FOTO: Mediaspeed