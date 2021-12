Boštjan Romih na nacionalki v novi oddaji

Boštjan Romih je že dolga leta obraz nacionalne televizije, kjer je po novem dobil priložnost voditi oddajo Dobro jutro z voditeljico Ljubico Mlinar. Jutranje gledalce oddaje, ki sprošča, zabava, informira in svetuje s širokim izborom tem, ki se dotikajo vsakdanjega življenja, bosta nagovorila že v prvi oddaji leta 2022.

Ljubica Mlinar oddaje še ni vodila v tandemu. FOTO: Adrian Pregelj

»Ljubica Mlinar je moja prva sovoditeljica, ki sem jo spoznal šele na fotografiranju, torej ko je bilo že vse dogovorjeno! Ampak sem vedel, da me nima kaj skrbeti. Beseda je takoj sproščeno stekla in že po nekaj minutah sva se dobro nasmejala. Kar slutil sem, da se bova hitro ujela in nastavila na enake frekvence. Ima lepo energijo in nalezljiv nasmeh, je profesionalna in spontana, poleg tega naju oba zanimajo lepi ambienti. Ona bo prinesla mladostno svežino, jaz kakšno izkušnjo več,« se novega izziva veseli Romih. Z Mlinarjevo bosta oddajo vodila ob ponedeljkih.

»Zato se veselim novega dela te zgodbe, da bom sovoditeljica z Boštjanom Romihom. Verjamem in čutim, da bodo najina ponedeljkova jutra polna svežine, vedrine, sproščenosti, učenja pa seveda tudi smeha. Da se bova kot voditeljski par dopolnjevala in poskrbela za prijetna jutra gledalcev,« o svojih pričakovanjih pove simpatična voditeljica.