Boštjan Romih iskreno v ŠOKkastu: To je bil verjetno najtežji govor v mojem življenju (VIDEO)

V tokratni novi epizodi podkasta ŠOKkast se nam je v studiu pridružil dolgoletni televizijski voditelj Boštjan Romih. To jesen se podaja v nov izziv, saj na gledališke odre prihaja s Pasjo komedijo. V predstavi bo na ogled postavil življenje štirinožnih prijateljev in njihovih lastnikov. »Življenje s psom ti prinese takšne dogodivščine, da imaš materiala za dve predstavi,« nam je povedal. V studio je prinesel nenavaden rekvizit - pasji iztrebek in še nekaj predmetov povezanih z njegovim zasebnim življenjem. Monokomedija je zanj nekaj povsem novega, saj mora uro in petnajst minut sam držati pozornost občinstva. To zahteva natančno pripravo, dobro poznavanje besedila in sposobnost improvizacije. »Komaj čakam, da ljudem pokažem svojo drugo plat. Malo bolj šaljivo, malo sproščeno, nagajivo, kot da sem spet lahko otrok,« nam je razkril. Kljub temu, da ga je na trenutke preplavil strah in dvom v lastne sposobnosti, je s trdim delom in vztrajnostjo uspel premagati te ovire in se pripraviti na premiero.

Najtežji govor v življenju

Boštjan je učitelj javnega nastopanja in mojster besed. Kalil se je na radiu Slovenija, kjer je opravil na stotine ur govornih in bralnih vaj. Danes to znanje predaja naprej in uspešno poučuje javno nastopanje. Spregovoril pa je tudi o verjetno najtežjem govoru njegovega življenja, in sicer govoru na očetovem pogrebu. »Iz srca sem si želel, da mu povem vse lepe stvari, ki mu jih v živo nikoli nisem mogel,« nam je iskreno zaupal. Spregovoril je tudi o svojem prodornem glasu, ki je njegov zaščitni glas in o prehojeni poti, ki se že več desetletji odvija tudi pod medijskimi lučmi. Zaupal nam je, katero karierno odločitev obžaluje in katera mu je prinesla najlepše izkušnje. Priznal je, da je včasih sprejel napačne odločitve, vendar je iz teh izkušenj veliko naučil. Kljub temu je hvaležen za vse priložnosti, ki so mu prišle na pot.

Priznal je, da je včasih sprejel napačne odločitve, vendar je iz teh izkušenj veliko naučil. FOTO: Marko Feist

Videz večnega mladeniča

Spregovoril je tudi o videzu večnega mladeniča in poudaril, da je to zgolj darilo naključje in da nima nobenega posebnega recepta: »Počutim se 10 let mlajšega. Če nisem v glavi še dovolj zrel, kako bom potem telesno,« nam je z nasmehom povedal. Poudaril je, da ne sledi nobenim posebnim lepotnim ritualom, temveč se zanaša na naravno genetiko in aktiven življenjski slog. Redno se ukvarja s športom, kot so plezanje, kolesarjenje in gobarjenje. Kondicija pa mu pride prav tudi v novi predstavi, ki je zelo dinamična in zahteva kar nekaj telesne pripravljenosti. Več o novi predstavi in življenjskih dogodivščinah priljubljenega voditelja pa lahko prisluhnete v novem ŠOKkastu.