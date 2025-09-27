Boštjan Romih in njegova Nina z roko v roki po parku, na odru padel celo poljub (FOTO)

Boštjan Romih eno leto po ločitvi ponovno žari od sreče. Novo ljubezen je namreč priljubljeni televizijec našel v vsestranski umetnici Nini Pečar. Sprva sta naklonjenost eden do drugega skrivala pred javnostjo, a čustva so kmalu postala tako močna, da so prebila ograjo zasebnosti in sreče zaljubljenca ne skrivata več.

Te dni so jo tako opazili, ko sta se z roko v roki sprehajala po ljubljanskem Tivoliju, po premieri Romihove monokomedije Pasja komedija, pa sta veselje, da je projekt zaživel in so ga ljudje tako dobro sprejeli, proslavila celo s poljubom.

Nina Pečar je svojega dragega med prestavo spremljala iz dvorane, ob koncu pa se mu skupaj z drugimi ustvarjalci pridružila na odru. In takrat radosti in ponosa ni mogla več skrivati. Zakaj tudi bi? Srečo, ljubezen in veselje je treba deliti!

Ob koncu predstave so se glavni zvezdi pridružili tudi drugi ustvarjalci. FOTO: Mediaspeed

Pečarjeva je sicer na družabnem omrežju razkrila, da ni le partnerka in največja oboževalka Boštjana Romiha, temveč tudi soscenaristka predstave. Z oboževalci je tako delila tudi delček tega, kako so videti priprave na tako velik projekt, kot je monokomedija.

»Cele dneve sva garala – sama in potem še skupaj z Rankom na vajah. Pisanje, pisanje, popravljanje, vaje, še več pisanja, raziskav, še več vaj ... Postaviti na oder uro in pol monokomedije ni enostavno. To vse naredit zanimivo, zabavno, se naučiti toliko teksta, biti hkrati dinamičen, sproščen, zabaven …,« je med drugim razkrila umetnica, ki jo večina sicer pozna kot izredno uspešno violinistko, a se njeni talenti še zdaleč ne končajo pri glasbi.