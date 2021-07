Borut Peterlin: Po požaru sem potreboval več let, da sem prišel k sebi

Diplomant prestižne praške akademije lepih umetnosti FAMU, podiplomski študent londonskega kolidža za tisk in prejemnik štipendije pri Fabrici, Benettonovem raziskovalnem komunikacijskem središču, kjer je delal z. To so samo osnovni biografski podatki fotografa. Od tedaj do danes se je v njegovem opusu zvrstilo veliko osupljivih fotografskih projektov. Živi in dela v Novem mestu. Svobodno, pravi, v najboljših letih življenja.Preberite intervju na onaplus.si