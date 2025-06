Borut Pahor znova v središču pozornosti: postal je član žirije lepotnega tekmovanja

Nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo letos sedel v žiriji enega najbolj prepoznavnih lepotnih tekmovanj na svetu – Miss Universe Slovenije. Organizatorji so uradno potrdili njegovo sodelovanje na izboru, ki bo po dolgih osmih letih premora znova potekal v Sloveniji.

»S ponosom razkrivamo še enega izmed naših žirantov, ki se nam bo pridružil na izboru za Miss Universe Slovenia – nekdanjega predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja!« so zapisali organizatorji iz podjetja Odiseja, ki je v lasti Iva Boscarola.

Organizator je že prej predstavil enega člana žirije – to bo Franko Bajc, vplivnež in adrenalinski navdušenec, ki smo ga spoznali v resničnostnih šovih.

Tekmovanje se po osmih letih vrača

Kot je znano, se izbor Miss Universe v Slovenijo vrača po osemletnem premoru, potem ko med letoma 2017 in 2024 ni bil izveden. Licenco za izvedbo je letos pridobilo podjetje Boscarol, ki bo tekmovanje organiziralo v sodelovanju s kompleksom Odiseja.

V preteklosti so Miss Universe Slovenija organizirale različne agencije, med njimi Delo Revije, Vulcano Models, Media Produkcija in Agencija Ekskluzivno.

»Družba Boscarol se je odločila, da želi postati del te zgodbe, ker to tekmovanje povečuje prepoznavnost Slovenije in ponuja ambicioznim posameznicam zanimivo priložnost ter nepozabne izkušnje,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Finale septembra, svetovni izbor novembra na Tajskem

Izbor Miss Universe Slovenije bo potekal 3. septembra, zmagovalka pa bo Slovenijo zastopala na svetovnem izboru Miss Universe, ki bo letos 21. novembra na Tajskem.