Borut Pahor s čevlji na klopci objavil video, ki ni primeren za starejše od 16 let

Nekdanji predsednik se je znova znašel v središču pozornosti, kjer štejejo kliki, lajki in število sledilcev.
Fotografija: Borut Pahor deli očetovske nasvete najstnikom. FOTO: Zaslonski posnetek
Borut Pahor deli očetovske nasvete najstnikom. FOTO: Zaslonski posnetek

N. Č.
21.08.2025 ob 07:29
Borut Pahor, nekdanji predsednik republike, je že pred leti zaslovel kot »kralj Instagrama«, zdaj pa svojo prepoznavnost gradi še na TikToku. Tam je odprl rubriko »Borutovi življenjski nasveti«, kjer z mladim občinstvom deli preproste napotke in menda življenjske modrosti.

Ob tem tokrat pustimo nekoliko ob strani, da se mu je pri imenovanju rubrike zgodila neprijetna pravopisna napaka, ki je sicer zelo pogosta na družbenih omrežjih, verjetno prav tako med mlajšimi od 16 let, ki jim je Pahorjeva rubrika namenjena. Gre za nevednost ali samo naglo hitenje v iskanju všečkov med najstniki?

Pravopisna napaka: manjkajoča črka j v besedi življenjski. FOTO: Zaslonski Posnetek
Pravopisna napaka: manjkajoča črka j v besedi življenjski. FOTO: Zaslonski Posnetek

V enem od bolj opaženih videoposnetkov, posnetem na klopci v središču Ljubljane, v sproščenem vzdušju s čevlji na klopci Pahor po najstniško deli očetovske nasvete za prvi zmenek. Ob posnetku je zapisano: »Video ni primeren za starejše od 16 let. Za neuspeh ne odgovarjamo.«

Oglejte si videoposnetek:

Njegovi osnovni nasveti za uspešen zmenek so trije: Ne sprašujte za številko ali email – raje dajte svoj kontakt in počakajte; Na prvem zmenku ne govorite preveč, poslušajte sogovornico in jo povprašajte kaj;  Poskrbite, da bo srečanje zabavno in polno smeha.

Zaključil je, da gre za tri osnovne napotke, pri drugih vprašanjih pa dodal: »Tukaj sem samo za vas.«

Čeprav ga sledilci sprašujejo tudi o njegovem zakonu, tega ni komentiral. V svojih posnetkih pa sicer odpira še različne teme – od prijateljstva, samozavesti in ljubezni do motivacije in iskanja notranjega miru. 

Glede na število sledilcev na tiktoku, kjer jih je v dobrih treh mesecih zbral že 20 tisoč, kaže, da se Pahor počasi, a vztrajno prebija tudi med bolj vplivne slovenske tiktokerje.

