Borut Pahor razkril, kaj je zameril očetu in mami: Če imamo otroke res radi ...

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je sledilcem na instagramu pokazal fotografijo iz otroštva. Kratek čas je namreč obiskoval tudi glasbeno šolo, a kot je priznal, mu je bilo to takrat povsem odveč. Danes mu je žal, da je odnehal in se ni naučil igrati klavirja.

»Kot da mi že osnovna šola ne bi presedala in bila odveč, sta me starša vtaknila še v glasbeno šolo. Nekako sem ju kmalu prepričal, da nista več vztrajala. Po 55 letih izjavljam, da jima to uradno zamerim. Vedno, ko nekje zagledam klavir, bi dal za mašo, da bi znal zaigrati vsaj nekaj skladbic. Če imamo otroke res radi, tem malim pijavkam ne smemo v vsem ustreči,« je zapisal Pahor.

Pahor, ki je sicer edinec, je očeta izgubil že pri devetih letih. Mama Iva pa se je po daljši bolezni za vedno poslovila leta 2020.