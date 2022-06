Borštnikovo srečanje spet v polnem obsegu, prišla tudi nova kulturna ministrica (FOTO)

Festival Borštnikovo srečanje, vrhunec programov slovenskih gledališč, je bil minuli petek slavnostno odprt. Prvi uradni vladni obisk je Mestna občina Maribor dobila s kulturnega ministrstva, odprtja se je namreč udeležila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko, ki je zbrane tudi nagovorila pred mednarodno uveljavljeno britansko zasedbo Akram Khan s predstavo Prelisičiti hudiča.

Borštnikov prstan, najvišjo gledališko nagrado za življenjske dosežke, bo ponovno dobil moški igralec, in sicer 74-letni Ivo Barišič, ki je leta 2003 prejel nagrado žlahtni komedijant, čigar najznačilnejša poteza v ustvarjalnosti sta njegova predanost in odprtost – kot igralec vseskozi posodablja svoj način igre in ohranja radovednost za nov, drugačen gledališki in filmski jezik.

Letos se bo na festivalu zvrstilo 16 predstav, nekaj več kot sicer, predvsem na račun covid epidemije.

Predstava Prelisičiti hudiča je vedno zanimiva, saj je slikovita in drzna.

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, in Aleš Novak, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje