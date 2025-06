Borštnikov prstan pospremila minuta molka, mnogi izrazili podporo Palestincem

Z zaključkom in podelitvijo nagrad se je v Mariboru sklenil 60. Festival Borštnikovo srečanje, osrednji slovenski gledališki dogodek. Najvišje priznanje, Borštnikov prstan za življenjsko delo, je prejela Nataša Barbara Gračner, prvakinja SNG Drama Ljubljana. Nagrado je prejela za izjemen igralski opus, zaznamovan z emocionalno prepričljivostjo, miselno ostrino in umetniško doslednostjo.

Nataša Barbara Gračner je pozvala k minuti molka za vse žrtve nesmiselnih vojn.

Prstan ji je izročil lanski nagrajenec, njen nekdanji partner Branko Šturbej, igralka pa je v svojem nagovoru občinstvo pozvala k minuti molka za žrtve vojn, še prej se je gledalcev dotaknila njena pripoved o gugalnici. Njeno obleko je krasil trak v barvah palestinske zastave, kefije in broške v podporo Palestincem pa smo videli tudi pri nekaterih drugih nagrajencih.

Polona Juh, ki je prejela Borštnikovo nagrado za igro, in predlanska Borštnikova nagrajenka Nataša Matjašec Rošker.

Najboljšo predstavo festivala z lansko premiero je izbrala strokovna žirija – to je Kazimir in Karolina v režiji Nine Rajić Kranjac in produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega. Rajić Kranjačeva je za to uprizoritev prejela tudi Borštnikovo nagrado za režijo, to ji je uspelo že tretje leto zapored. Z Borštnikovimi nagradami za igro so bili nagrajeni Polona Juh (Prah), Klemen Kovačič (Agmisterij), Darja Reichman (Boj na požiralniku) in Ivan Peternelj (Kje mi živimo), najboljšo mlado igralko pa so prepoznali v Živi Selan za vlogo v Boju na požiralniku.

Umetniški direktor srečanja Aleš Novak, navdušen nad nadpovprečno dobrim obiskom letošnje edicije, in žena Tajka Šnuderl Novak

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov je za najboljšo uprizoritev leta razglasilo Agmisterij, avtorski projekt Klemna Kovačiča. Umetniški direktor festivala Aleš Novak je dogodek ocenil kot uspešen, z nadpovprečnim obiskom in pozitivnimi odzivi ustvarjalcev.

Ekipa predstave Kazimir in Karolina v režiji Nine Rajić Kranjac in produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega je prejela nagrado za najboljšo predstavo letošnjega festivala. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET