Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška: Najbolj perverzna oblika cenzure je avtocenzura (VIDEO)

Gosta v novi epizodi ŠOKkasta sta bila Boštjan Meglič – Peška, najbolj znan gorenjski pismonoša in Boris Kobal, igralec, režiser in satirik, ki se je iz profesionalnega gledališča pred leti umaknil. Oba pa sta veseljem sprejela posebno povabilo komika Vida Valiča, v novo predstavo Penzići. S prepričevanjem ni imel dela, saj sta v projekt takoj pristala. Čeprav sta si na videz zelo različna, ju povezuje ljubezen do nastopanja in hitre prodorne misli, ki buhtijo na plan. Njuni otroštvi sta bili prepleteni z nastopanjem, Meglič je velik del preživel v planinski koči, Boris pa se spominja, kako je kot otrok hodil z očetom na vaje in se igral s temi šminkami, si risal brke ter užival v gledališču, ki je bilo zanj kot velika igrača. »Dolga leta sem kot otrok preživljal v gledališču na vseh vajah,« nam je razkril.

Srečala sta se s cenzuro

Humor igra ključno vlogo v družbi, saj omogoča izražanje resnic na način, ki je dostopen in sprejemljiv za širšo javnost. Kot pravi Boštjan Meglič: »Humor pomaga razbremeniti vsakodnevne težave in konflikte, ki jih prinaša življenje.«

Gorenjskega komika Boštjana Megliča večina pozna kot poštarja Peško iz zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru. FOTO: Luka Maček

Boris Kobal poudarja, da je humor, še posebej politična satira, močno orodje za izražanje resnic o družbi in oblasti. Politična satira ima dolgo zgodovino, ki sega nazaj do renesanse, ko so norci na dvorih lahko povedali resnico kraljem in oblastnikom, ker so jih ti dojemali kot nenevarne. »Skozi humor se da povedati marsikatero resnico,« je povedal Kobal. Vendar pa humoristi pogosto naletijo na omejitve in cenzuro. Meglič omenja, da je bil opozorjen, naj se iz določenih ljudi ne norčuje, kar kaže na to, da tudi v sodobni demokraciji obstajajo meje, ki jih ne smemo prestopiti. »Najbolj perverzna oblika cenzure avtocenzura, kjer se humorist sam omejuje zaradi strahu pred reakcijami oblasti ali javnosti,« je dodal Boris Kobal.

Borisa Kobala poznamo kot igralca, humorista, dramatika in režiserja. FOTO: Luka Maček

Težki trenutki in premagovanje le teh

Življenje pa ni vedno le komedija in tega se zavedata tudi oba gosta. Spregovorila sta o premagovanju težkih trenutkov v karieri. Meglič je razkril, kako so se skozi leta, zaradi nevoščljivosti lomila njegova prijateljstva in ljudje so odhajali iz njegovega življenja. Kobal pa je odkrito spregovoril o svojih izkušnjah z duševnim zdravjem in o tem, kako se spopada s staranjem. Tudi o tem, da nikoli več ne bi izbral kariere, ki jo je doživel: »Če teater traja eno uro v mojem življenju, potem mi je dal pet sekund radosti,« je razkril grenko resnico. O vseh prehojenih poteh pa bosta skupaj s Francijem Kekom in Vinkom Šimekom spregovorila tudi v novi predstavi, ki že dobiva končno obliko.

