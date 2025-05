Bor Zuljan v ŠOKkastu: Sem samozavesten, ker imam čisto vest (VIDEO)

Njegova medijska prepoznavnost zadnje čase strmo narašča tudi zaradi burnega zasebnega življenja in prav zato nas je zanimalo, kako to, da je sprejel povabilo v naš studio: »Jaz sem človek intuicije. Jaz sem človek, sploh zadnje obdobje življenja, ko poslušam svoje srce in tokrat je reklo, pojdi,« nam je razkril. Sicer pa je njegovo življenje najbolj zaznamovala glasba in velja za enega najboljših slovenskih kitaristov. Borova otroška predanost glasbi je bila izjemna. Medtem ko so se njegovi vrstniki igrali na prostem, je Bor ure in ure preživljal ob vadbi kitare. Njegova mama mu je razkrila, da je Bor pogosto zaspal kar s kitaro v naročju, kar je še dodatno poudarjalo njegovo strast in predanost glasbi.

Mamina smrt ga je močno zaznamovala

V studio je prinesel tri predmete, ki ga na nek način zaznamujejo, med njimi tudi verižico pokojne mame, ki je ta svet zapustila pred petimi leti. »Še vedno je težko in jo zelo pogrešam,« nam je zaupal v intimni izpovedi. Njegov oče, ki je bil tudi učitelj glasbe in kapelnik briške godbe na pihala, je bil strogi kritik, vendar je Boru vedno nudil podporo in nasvete, ki so mu pomagali pri razvoju glasbenih veščin. Spregovoril je tudi o vzponih in padcih v skupini Šank Rock, ki je močno zaznamovala njegovo glasbeno pot. »Tudi, ko je hudo se moraš pogledati v oči in si izmenjati mnenje,« nam je razkril. Trenutno so na pohodu s svojim novim izdelkom, ki nosi naslov Danes je dan, ki osvetljuje tudi aktualne družbene probleme.

FOTO: Marko Feist

Urška mu je dala moč

Čeprav o zasebnem življenju ne govori rad, je prav slednje zadnje čase dvignilo toliko prahu, da ne moremo mimo vprašanja, kako se z Urško spopadata s pritiski javnosti. »Vse kar se piše na nekaterih portalih, je podlo in tega ne berem,« nam je razkril. Spregovoril je tudi o tem, kaj mu daje nova partnerka in zakaj ostaja tako samozavesten: »S prisotnostjo Urške ob meni postajam vedno bolj močan tudi na tem področju in se me te stvari sploh ne dotaknejo. Nasprotno, še bolj sem samozavesten, ker imam čisto vest,« je zaključil. Spregovoril je tudi o zvezdniških sodelovanjih in o tem, zakaj ga nikoli ne bomo videli kot aktivnega politika.

Oglejte si še izbor preostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.