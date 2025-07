Bor Zuljan objavil fotografije z Urško. »Tole pa je privilegij« (FOTO)

Zaljubljena predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in kitarist skupine Šank Rock, Bor Zuljan sta si v sredo ogledala enega najbolj priljubljenih muzikalov na svetu, Fantom iz opere, ki je to poletje prvič spektakularno uprizorjen v Sloveniji.

Zuljan je s sledilci na družbenem omrežju Facebook delil niz fotografij s Cankarjevega doma, kjer se je po koncu spektakla skupaj s Klakočarjevo fotografiral z nastopajočimi. Zraven fotografij je zapisal, da je sporočilo zasebne narave.

»***PRIVAT*** Dragi moji prijatelji ... THIS IS A MUST! (To si morate ogledati) The Phantom of the Opera

Perfekcija v petju, igralstvu, scenografiji, zvoku, itd, itd, itd .... Hvala Cankarjev dom, da sva bila povabljena, da spoznava glavne akterje tega nepozabnega spektakla. Pravijo, da se jim naslednje leto pridružim na kitari, če se vrnejo ... Kultura ... in ne orožje dragi moji ... MAH ... NIČ.«

Slavni muzikal

*Fantom iz opere*, slavni muzikal Andrewa Lloyda Webberja, je prejel več kot 70 pomembnih gledaliških nagrad, med njimi štiri Olivierjeve in sedem Tonyjev. Ogledalo si ga je že več kot 160 milijonov ljudi po vsem svetu, v 41 državah, 186 mestih in 18 jezikih. Ta ganljiva ljubezenska zgodba še naprej navdušuje svet, je zapisano na spletnih straneh Cankarjevega doma v Ljubljani.

