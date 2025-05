Bor Zuljan ekskluzivno v ŠOKkastu: Spomin na njo, ga je spravil na rob solz

Bor Zuljan je eden najbolj priljubljenih slovenskih kitaristov. S skupino Šank rock so šli čez številne vzpone in padce, zadnje čase pa navdušujejo tudi v akustičnih izvedbah. Kitara ga je prevzela že v rani mladosti in včasih jo je vzel tudi v posteljo. »Vsi vidijo samo to, kje sem danes, ne zavedajo pa se koliko odrekanja in vaje je bilo potrebne za to,« nam je razkril. V studio je prinesel tri zares ljube predmete, eden še posebej emotiven ga je vidno ganil.

Njegov uspeh ni naključje, saj je glasbi posvetil življenje. FOTO: Marko Feist

