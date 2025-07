Bor Zuljan delil intimen posnetek, z Urško sta dirjala čez travnik (VIDEO)

Ljubezen med predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in kitaristom skupine Šank Rock, Borom Zuljanom, cveti tudi daleč stran od političnega parketa in koncertnih odrov. Tokrat sta si zaljubljenca, ki ne skrivata svojih čustev, vzela čas zase in ga preživela na prav poseben način – v konjeniškem duhu, daleč od mestnega vrveža, v naravi.

Skupaj tudi v naravi: »Občutek na konju je božanski«

Bor Zuljan je na družbenih omrežjih z javnostjo delil posnetek, ki ga spremlja romantična podlaga pesmi Johnnyja Houlihana – Love Always Wins (v prevodu Ljubezen vedno zmaga), v katerem zaljubljenca vidno uživata v naravi in svobodi, ki jo ponuja ježa. Vsak na svojem konju jezdita skozi travnato pokrajino, Bor pa sledi Urški.

(Oglejte si posnetek):

Ob posnetku je Zuljan zapisal: »Občutek na konju je božanski. Še toliko bolj, če to počneš z ljubljeno osebo. Urška Klakočar Zupančič, hvala, da si me prepričala.«

Urška in Bor sta v zadnjem času večkrat javno spregovorila o svojih čustvih. Predsednica DZ je ljubezen opisala kot nenačrtovano in čisto, Bor pa je poudaril, da si z njo želi preživeti vsak prosti trenutek. Kljub napornim urnikom – ona med sejami in obveznostmi državnega zbora, on na koncertnih odrih po Sloveniji – si vedno znova najdeta čas za skupne trenutke.

Zuljan je večkrat poudaril, kako močno ceni svojo izbranko in da se pogosto pogrešata že ob kratkih ločitvah. Njuna povezanost je očitna tudi v objavah, ki jih brez zadržkov delita z javnostjo.

Da je Urška Klakočar Zupančič velika ljubiteljica živali, še posebej konj, je znano že dolgo. V preteklosti je medijem zaupala, da je prav pri svoji kobili našla uteho in prostor za sprostitev: »Pri svoji kobili odvržem vse negativnosti, ki se lepijo name.«

Zdaj pa svojo strast do jahanja očitno z veseljem deli tudi z novim partnerjem. Na posnetku je videti, da se je Bor Zuljan dobro znašel v sedlu.

