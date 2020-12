Boljši od Bonda!

Pred dnevi nas je zapustil tudi v slovenščino veliko prevajani pisatelj vohunskih romanov John le Carré. David John Moore Cornwell, kot je bilo mojstru napetih zgodb iz časov hladne vojne v resnici ime, je bil tudi sam agent britanskih agencij MI5 in MI6.



Svet je v 60. letih prejšnjega stoletja osvojil z romanom, Vohun, ki je prišel s hladnega, po njegovih delih pa so posneli tudi številne filmske uspešnice, kot so Kotlar, krojač, vojak, vohun, Krojač iz Paname, Zvesti vrtnar, Najbolj iskani človek, Ruska hiša, Nočni receptor in številne druge. Ljubitelj njegovega opusa je tudi Jure Godler, ki je svojo pred kratkim izdano satirično kriminalko Casino Banale napisal tudi kot parodijo na literarne vohune, kot sta Flemingov Bond in le Carréjev Smiley. »John le Carre je avtor, ki mi je razblinil podobo o vohunu kot o spektakularnem superjunaku à la James Bond. To mi sprva ni bilo preveč všeč, potem sem pa videl, da so psihološki svetovi vohunov neprimerno bolj barviti kot marsikatera eksotična lokacija iz Flemingovih romanov.



Morda je svet lahko hvaležen največjemu izdajalcu Združenega kraljestva Kimu Philbyju, da je le Carréjevo identiteto izdal KGB-ju, zaradi česar je bil primoran zapustiti obveščevalno službo. To mu je namreč omogočilo, da se je v celoti posvetil pisanju,« je o pokojnem pisatelju povedal vsestranski Godler.