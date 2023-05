Bolezen v skupini Joker Out, oglasila se je tudi Pirc Musarjeva (FOTO)

Tik pred polfinalnim nastopom slovenskih predstavnikov na Evroviziji Joker Out prihajajo iz Liverpoola nekoliko slabše novice. Dva člana priljubljene zasedbe sta se zaradi velike obremenjenosti v torek zjutraj zbudila z vročino, nam je potrdil piarovec skupine Gregor Zalokar.

Zaradi bolezni so nemudoma odpovedali promocijski nastop in druge aktivnosti, da je skupina, ki bo nastopila v četrtek na drugem polfinalnem večeru dobila dan počitka pred zaključnimi štirimi dnevi.

Stavnice so nam naklonjene

Finale bomo lahko spremljali v soboto, Zalokar pa je prepričan, da tako nastop Joker Out ni ogrožen in da obstaja zelo velika verjetnost, da se bodo naši fantje uvrstili v finale.

»Danes imamo zadnji vaji, jutri polfinale in če ne bo kakih res hudih presenečenj, bomo v finalu. Na stavnicah smo v polfinalu peti, takoj za Armenijo. In vedeti moramo, da so v prvem polfinalu stavnice zadele 100%,« nam je zaupal včeraj.

Člana skupine se, kot kaže, počutita že bolje, saj kot pravi Zalokar, k temu pripomorejo tudi številna sporočila z lepimi željami.

»Fantje so profesionalci, vedo, čemu vse so se odrekli v zadnjega pol leta in za kaj so garali za ta nastop. Pomaga pa tudi to, da dobivamo ogromno sporočil z lepimi željami od oboževalcev s celega sveta ter glasbenikov, drugih ustvarjalcev, oglasila se nam je celo predsednice države iz Slovenije.«