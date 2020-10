Bolezen ne izbira: lepi voditelj opisal svoj boj s koronavirusom

Televizijski voditelj in manekenje zbolel za novim koronavirusom. Odločil se je, da svojo izkušnjo deli z javnostjo, saj želi preprečiti širjenje virusa in poudariti, kako pomembna je preventiva. Vse skupaj se je začelo 21. oktobra, ko se ga je lotilo slabo počutje. Kasneje je dobil telesno temperaturo 38,5.»Vročini se je pridružil še izredno močan glavobol, sledila je neprespana težka noč, ter nato še neprespan naslednji dan, kljub temu da je aspirin ublažil glavobol. Do večera se je vročina spustila na 37.5,« opisuje voditelj. Sledila je bolj mirna noč, z manj simptomi, tretji dan pa je izgubil vonj. V naslednjih dneh je potreboval veliko počitka in spanja. V zapisu se je zahvalil tudi ženi Ani, ki je vse dni skrbela zanj in njegovo zdravje. Na testiranje je šel šele čez 6 dni, saj je bil takrat prvi prosti termin. Po pričakovanjih je bil test pozitiven.»Od februarja dalje upoštevam vse ukrepe, razkuževanje in maska so bili del mojega vsakdana, druženju sem se odpovedal tudi na poroke prijateljev letos nisva šla, a virus je kljub temu našel pot do mene. Žal se še vedno veliko ljudi obnaša kot da virusa ni in ta brezskrbnost in aroganca je tisto kar ta virus obožuje in se zato tako hitro širi. Na srečo sem virus prebolel brez težjih posledic in v zavetju toplega doma. Luksuz, ki ga marsikdo ne bo imel, zato pamet v roke, pazite nase in vse, ki jih imate radi.«Celoten zapis si lahko preberete spodaj.