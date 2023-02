Boleča (in čudežna!) zgodba Slovenke Biance: Pri 48 letih je končno prvič postala mamica

"Prvega sina sem izgubila leta 2001 po terorističnem napadu v New Yorku, kjer sem se zastrupila s prahom, azbestom, delci kovin. Tri leta sem trpela za nenehnimi pljučnicami. Mrtvorojeni sin je bil taka bolečina, da se je zakon z bivšim spremenil v nasilje in razhod. Ostala sem tudi brez doma," v intervjuju za OnoPlus svojo zgodbo opisuje Bianca in nadaljuje:

"Na srečo mi je učiteljica iz magisterija pomagala do odlične službe ter sem iz lačne brezdomke postala uspešna kreativna in art direktorica na Manhattnu s fantastično kariero v oglaševanju do ekonomskega kolapsa 2008.

Po tem nisem mogla zanositi, čeprav sem poskusila vse alternativne metode: akupunkturo, bioenegijo, reiki, razne dodatke, regresijo, hipnozo … Nič ni pomagalo, zato sva v treh državah, Sloveniji, Nemčiji in Španiji, v najboljših ustanovah poskusila z zunajtelesno oploditvijo.