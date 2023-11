Boleč zapis ministrice Vrečko: v prometni nesreči izgubila mlajšo sestro

Tretjo nedeljo v novembru zaznamujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. V Sloveniji je bil osrednji dogodek v soboto v ljubljanski mestni hiši, na pobudo Zavoda Varna pot so na ljubljanskih Žalah ob 10. obletnici umestitve osrednjega spomenika žrtvam prometnih nesreč položili venec. Spominske slovesnosti v mestni hiši se je prvič kot ministrica za kulturo udeležila tudi Asta Vrečko ter ob tem delila svojo izgubo.

V ganljivem zapisu, ki ga objavljamo v celoti, je zapisala, da je v prometni nesreči pred dvanajstimi leti izgubila svojo mlajšo sestro Aljo.

»Bil je 14. november 2011. Ob 14.00 uri se je na Kozjanskem zgodila avtomobilska nesreča. Neprilagojena hitrost na nepreglednem delu ceste. V avtomobilu so bili trije mladi ljudje. Ena izmed njih je izgubila življenje.

Ime ji je bilo Alja. Bila je študentka in imela je 21 let. Bila je moja mlajša sestra.

Bil je ponedeljek in imela sem predavanje. Bil je 14. november 2011, in to je najbolj žalosten dan v mojem življenju.

Alja je umrla zaradi neprilagojene vožnje mladega voznika kot sopotnica na zadnjem sedežu. Voznik ni nikoli odgovarjal na sodišču, saj se je sodnemu postopku uspešno izogibal do zastaranja primera.

Nesreče so hipne. Trenutek nepazljivosti. Objestna vožnja. Voznik pod vplivom substanc, neprimeren za vožnjo, sprejme napačno odločitev. Sede za volan.

Robert Štaba, vodja Varne poti, je bil eden prvih pri nas doma. Z mamo nama je nudil pomoč, razumevanje in oporo. Kot tudi pozneje drugi sodelavci Varne poti.

Zato podpiram vsa neutrudna in pomembna prizadevanja nevladnih organizacij in države za večjo varnost v prometu.

Pot do strpne družbe se začne na cestah.

Varna pot opravlja pomembno delo. Delo, ki je nadomestljivo v družbi. Ozavešča o večji varnosti v prometu in pomaga žrtvam. Z izgubami se lahko le naučiš živeti. A za vedno ostane praznina, ki je nič nikoli ne more zapolniti.

Tudi kultura in umetnost nam pomagata osmisliti svet okoli nas. Tudi v najhujših trenutkih. Tako s svojo izrazno in ustvarjalno močjo, kreativnostjo kot vzbujanjem empatije.

Hvala Varni poti za vse njeno delo. Hvala tudi Mestni občini Ljubljana, ki vsako leto sodeluje pri pripravi tega pomembnega spominskega dneva, ki nas kot družbo opominja, da moramo delati drugače.

Vsaka žrtev na cesti je nepotrebna.

Vsako prekinjeno življenje je preveč.«