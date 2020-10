Komentatorji udarili po kuharici: »Bolano«, to je edino kar zna

V kuharskem resničnostnem šovu Masterchef se bitka nadaljuje, potem ko je ostalo samo še osem kuharjev. Tako rekoč vsi pa gnev zlivajo na Jernejo, češ da je zelo »močna na jeziku« in precej slabša pri kuhanju.



V zadnji oddaji ji ni uspelo priti na balkon in se rešiti, vsaj začasno. Nemalo je takšnih, ki so ji to privoščili. Tako so na facebooku med drugim komentirali (objavljamo nelektorirano):



»Cukerpekarca vprašaj se če si res najboljša v Sloveniji tak ko si rekla ... Veš kolk dobrih slaščičark je pa se ne hvalijo ...ti se lahko samo skriješ ...glumica nič druga ! Vse znaš vse obvladaš pametna, ko da si vso pamet tega sveta pojedla a nikoli nič s tebe ...«



»Jerneja je bila spet glavna pri jeziku grozna ženska.«



»Bravo rdeči, sam, da niso zmagali modri in to vse zaradi cukerpekrce, ker mi je preveč zoprna.....«



»Je rekla cukrpekarca z v startu "to je bolana krema." nemorm verjet. Sam da ni na balkono.«



Cukerpekarca, kot imenujejo Jernejo, sicer pri vsaki pripravi jedi zase pravi, da je skuhala »bolano«. V smislu vrhunsko dobro.