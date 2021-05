Bojana Ksela Rose: Bila sem zelo jezna ženska, škodilo je že mojemu zdravju

Takšno zgodbo smo poznali njeni spletni prijatelji. Potem pa je pred nekaj tednina facebook zapisala svojo zgodbo o endometriozi, zdravljenju in trnovi poti do prve zanositve. Že v najstniških letih se je namreč začela spopadati s hudimi bolečinami, ugotovili so, da ima endometriozo, in ji leta 2010 izrezali nekaj centimetrov črevesja. Tedaj so ji tudi svetovali, naj, če želi zanositi, takoj začne postopke umetne oploditve. Bojana se je odločila za drugačno pot, pot alternativne medicine, začela je iskati vzroke za svojo bolezen in danes ima njena zgodba srečen konec.Preberite intervju na Onaplus.si