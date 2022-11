Bojana Ivanović: »Pri nas Balkancih je ženska odgovorna za vse. Ne želim biti ujetnica takega življenja«

Bojana Ivanović je ljubezen do pisanja čutila že v otroštvu. Ker ni imela veliko prijateljev, si je osamljene popoldneve krajšala s pisanjem zgodbic in pesmi. Čeprav je pogosto slišala, da ji ne bo uspelo, je svoje otroške sanje spremenila v resničnost, ko je napisala knjigo 15 kil nesreče. S svojim pisanjem je marsikomu dala upanje in pogum, da se prične boriti za svoje sanje in srečo.

