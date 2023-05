Bojan razkril, kaj bo nosil spodaj: mislite, da mu bo to res prineslo srečo? (FOTO)

V četrtek zvečer bodo naši Joker Out nastopili na drugem polfinalnem večeru, kjub vročini, ki je par dni nazaj prisilila k počitku dva člana priljubljene zasedbe. Njuno zdravje je že dobro in fantje komaj čakajo na nocojšnji nastop, na katerega so se pripravljali pol leta, so nam sporočili iz Liverpoola.

Njihova turneja je bila naporna, a zagotovo je pripomogla k pripoznavnosti benda, zato za njih držimo pesti.

Po Barceloni, Varšavi in Tel Avivu so Joker Out stopili še pred madridsko publiko. FOTO: Álvaro De Las Heras/ppes23

Nocojšen nastop je zahteval več prav posebnih priprav, med katerimi sodi tudi izbira oblačila. In kaj jim bo prineslo srečo? Srečno spodnje perilo.

