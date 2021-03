Bojan Križaj za volanom tovornjaka? Takšne načrte je imel legendarni smučar

Še vedno ena največjih slovenskih smučarskih legend Bojan Križaj je ob 60. obletnici tekem za Pokal Vitranc gostoval tudi v daljšem pogovoru na Valu 202 in razkril kar nekaj zanimivih spominov na tiste zlate čase.



Med drugim se je spomnil tiste silne evforije ob dvojni zmagi v Kranjski Gori, ko je iz velike množice pod progo komajda prišel nazaj v vas. Ob svojih velikih uspehih je bil še gimnazijec in dejal, da so ga tudi v šoli komaj čakali, tedaj so bili prosti pouka: »V šoli pa nisem bil 'perla', to priznam.«



Križaj si je kmalu, že med smučarsko kariero, ustvaril družino, in tako že kmalu tudi smučal s skrbjo, kako jo preživeti, še zlasti po tem, ko se je športno upokojil. »Imel sem veliko srečo ,da sem imel v zadnjih letih kariere okoli sebe ljudi, ki so gledali tudi izven športnih okvirov in so mi omogočili delo na Japonskem. Tam se preživel sedem aktivnih let, ves čas sem razpet med Japonsko in Slovenijo. To so bili moji zlati časi, lahko sem si materialno uredil življenje. Delal sem v športni industriji, bila je res odlična izkušnja,« je pripovedoval v pogovoru.



Priznal je, da je zelo hvaležen ljudem, ki so tlakovali njegove korake po karieri. »Če bi bil sam odvisen od sebe, se sprašujem, kaj bi sploh počel. Imel sem idejo, da bi postal avtoprevoznik, kupil tovornjaka,« pa se ideji o podjetju 'Bojan Križaj transport' danes le smeje Tržičan, preseljen v Ljubljano, ki pa še vedno ogromno časa preživi na snegu: »Če je normalna sezona, tudi po 60 dni na leto.«

