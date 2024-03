Bojan Križaj domov prišel žalosten: Človeka kar stisne pri srcu, ko vidi, ...

»Človeka kar stisne pri srcu, ko vidi, kako ti nekdaj tako veličastni objekti propadajo. Ne samo da jih je načel zob časa, posledica je tudi ta, da jih ne vzdržujejo. So se pa ob obisku te lokacije vrnila nekatera čustva, a kljub temu je čas naredil svoje. S kariero sem bil zadovoljen in ničesar ne obžalujem,« je za revijo Lady povedal razočarani Bojan Križaj. Bil je namreč med tistimi povabljenimi, ki so proslavili 40. obletnico olimpijskih iger v Sarajevu.

Legendarni alpski smučar, eden največjih športnikov nekdanje Jugoslavije, je bil na omenjenih olimpijskih igrah poleg Primoža Ulage glavni jugoslovanski kandidat za medaljo. Na odprtju iger mu je celo pripadla čast zaprisege. Tam je žal podlegel velikim pričakovanjem domače javnosti. A lahko rečemo, da mu je ta zaradi srebrne kolajne Jureta Franka oprostila »samo« 9. mesto v veleslalomu.

Dodajmo še, da so ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu veleslalomsko progo na Bjelašnici poimenovali po nekdanjem slovenskem alpskem smučarju Franku.