Za njim vzdihujejo mnoge Slovenke, on si odpira nova vrata

Fantje, ki sestavljajo zasedbo Joker Out, so že kar nekaj časa med najbolj vročimi in zaželenimi glasbenimi skupinami pri nas, osvajajo pa tudi odre v tujini. Glavni tekstopisec, vokalist in kitarist Bojan Cvjetićanin se je med drugim odlično izkazal tudi kot priložnostni voditelj. Skupina je že večkrat razprodala Cvetličarno, skoraj pa tudi največjo slovensko areno Stožice, kjer so navdušili z nepozabnim spektaklom.

Bojan je konec januarja presenetil s kratko in jedrnato objavo na družbenih omrežjih, kjer navdušuje s popolnim stajlingom.

»Diplomirani sociolog.«

Pod objavo so se usule čestitke prijateljev, oboževalcev in oboževalk, katerim se pridružuje tudi uredništvo Slovenskih novic. Nasmejal nas je predvsem hudomušen zapis Andraža Drobniča: »Končno lahko pustiš hobi petja in se usmeriš v svojo profesionalno kariero! Bravo, Bojan.«

