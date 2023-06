Bojan Cvjetićanin v kabrioletu s svetlolasko: vprašali smo ga, ali ima dekle (FOTO)

Za glasbeno skupino Joker Out so naporni dnevi koncertiranja, vse odkar so maja v Liverpoolu nastopili na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Pred kratkim so turnejo zaključili v Dublinu, v poletnih mesecih pa jih čakajo še koncerti v Veliki Britaniji, Beogradu, Sarajevu, Oslu, Helsinkih, Stockholmu ... A kljub številnim obveznostim, si mladi člani skupine znajo vzeti tudi dan zase.

Bojan je preživel del dneva s prijateljico. FOTO: Zaslonski Posnetek

Pevec Joker Out Bojan Cvjetićanin je minuli konec tedna del dneva preživel z mlado svetlolasko iz Slovenije v avtomobilu kabriolet brez strehe. Ob njenem imenu je objavil emotikon rdečega srca.

Je Bojan na instagramu sledilcem razkril svoje dekle? Zanikal nam je, da je njegovo srce oddano. Pojasnil pa nam je, da sta z dekletom, s katerim sta preživela prosti čas, dolgoletna prijatelja in nekdanja sošolca. Na njegovo željo pa njenega imena ne bomo objavili.