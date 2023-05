Bojan Cvjetićanin v Finčevi obleki, sledile so besede, ki so nasmejale javnost (FOTO)

Prijateljstva se rojevajo povsod in prav vsi so opazili tistega, ki se je v Liverpoolu stkalo med Bojanom Cvjetićaninom in finskim predstavnikom Käärijä (Je to najlepša zgodba letošnje Evrovizije? Prišel je po zmago, dobil pa Bojana za najboljšega prijatelja (VIDEO)). Ta je bil s pesmijo Cha cha cha med favoriti za zmago. Na koncu mu ni uspelo, žal so bili od zmage precej oddaljeni tudi naši fantje Joker Out, a sta se oba vrnila v svoje države bogatejša za omembe vredno prijateljstvo.

Kot smo lahko spremljali pred finalnim večerom, sta se fanta redno družila, izkazovala podporo drug drugemu, danes pa se je na twitter profilu Käärijä King pojavila fotografija Bojana v Finčevi prepoznavni majici s črnimi bodicami (če ji lahko tako rečemo, saj ima praktično le rokave, vse ostalo pa manjka), s pripisanim sporočilom: »To je moj Bojan, to je moja bejba.«

Käärijä. FOTO: Sarah Louise Bennett/EBU

Fotografijo so mnogi všečkali, mnogi pa so spregledali, da profil na twitterju, ki ima okoli 21 tisoč sledilcev, ni potrjen (nima modre kljukice). Hitro so se pojavile govorice, da za profilom v resnici ne stoji Finec in le malenkost branja je bilo treba, da smo ugotovili, da za profilom v resnici stojijo šaljivci (gre za parodijo na pravega Finca).

Ne glede na zapisano, prijateljstvo med Bojanom in Käärijo ostaja pristno.

