Bojan Cvjetićanin o tem, zakaj ne bi več nastopil na Evroviziji

Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out, ki je zastopala Slovenijo na Evroviziji, je s svojo zasedbo požel val navdušenja onkraj slovenskih meja. Pretekli konec tedna so fantje povzročili glasbeno vročico sredi Zagreba, zdaj pa se že pripravljajo na nov veliki sprejem v Beogradu, kjer bodo nastopili na enem od največjih festivalov v jugovzhodni Evropi.

Bojan je te dni gostil na srbski televiziji Nova, kjer je med drugim povedal, zakaj si ne bi več želel nastopiti na Evroviziji. Voditelja je tudi zanimalo, od kod prihajajo njegovi starši, saj odlično govori srbohrvaški jezik.

Kakšne spomine ima na Evrovizijo? »Evrovizija je pomenila šest mesecev našega življenja, kjer smo spoznali veliko ljudi, sklenili nova prijateljstva, dobili ogromno inspiracije za kreiranje nove glasbe,« je dejal Bojan in dodal, da vendarle »tega ne bi več ponovil«.

Zakaj ne? »Ne gre za to, da je preveč dela. Evrovizija je najbolj specifičen glasbeni model, kjer v treh minutah predstaviš pesem. Ne zastopaš umetnika in niti ne svoje diskografije, ampak gre predvsem za tekmovanje. Glasbeniki pa nismo tekmovalci, ampak to delamo za to, da sami sebe izpopolnjujemo,« je pojasnil pevec.

Kljub vsemu je »srečen«, da so to izpeljali do konca in »Slovenijo prikazali v svetli luči. Več od tega skoraj ne bi mogli,« je dejal.

Pravi, da je bil pred nastopi nekoliko nervozen, saj se je zavedal, da evropsko glasbeno tekmovanje spremlja 180 milijonov gledalcev, a je bil vsak korak in vsak obraz v pičico naštudiran. »Sicer nikoli ne vem, kaj bo med nastopom prišlo ven iz mene, tukaj pa sem vse natančno vedel.«

Joker Out so v zadnjih mesecih podrli rekord in s pesmijo Carpe Diem, s katero so nastopili na Evroviziji, postala najbolj predvajana slovenska glasbena skupina v vsej zgodovini. V treh mesecih, treh tednih in treh dnevih je njihova pesem Carpe Diem imela kar 10 milijonov poslušalcev.

Ne skriva svojih korenin

Bojan je na srbski televiziji pojasnil, od kod prihajata njegova starša, saj tekoče govori srbohrvaščino.

»Nekoliko je komplicirano. Rojen sem v Ljubljani, mama je pol Banjalučanka in pol Lebančanka (mesto Lebane v Srbiji), oče pa je iz Ličko Petrovog sela (Hrvaška), Slovenije in Hrvaške, rojen v Bihaču. Največ časa sem preživel pri babici v Banja Luki in mi je najbližje ijekavica. Sicer mi je pa stresno in se počutim kot kameleon, ker moram paziti, kako govorim v Sarajevu, kako v Beogradu, kjer je ekavica,« je pojasnil dileme Bojan Cvjetićanin in dodal, da je njegovi skupini želja in cilj, da njihova glasba prodre ven iz Slovenije in Balkana.