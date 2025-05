Bojan Cvjetićanin doživel anksiozni napad na odru (VIDEO)

Bojana Cvjetićanina je pred enim letom spoznala cela Evropa, saj je s skupino Joker Out nastopal na Evroviziji. Na letošnji Evroviziji ga ni, saj je Slovenijo tam zastopal Klemen Slakonja. Si je pa priljubljeni pevec v teh dneh vzel čas za obisk Slovenskega oglaševalskega festivala SOF, kjer je v pogovoru povedal več zanimivih stvari.

Čeprav se lahko zdi, da je življenje glasbenikov sanjsko, temu ni vedno tako. Tudi Cvjetićanin se je že soočil s težkimi trenutki med svojo glasbeno kariero. Kot je povedal, je imel anksiozni napad. »Jaz sem dejansko zelo akutno doživel nek bi rekel anksiozni napad na odru, ki je bil rezultat prekuženosti. Bil sem bolan, ravno se je zgodila Evrovizija, ogromno čustev, ogromno dogodkov, ki se tako na hitro akumulirajo v glavi in jih človek sploh ne more sprocesirati. Vse se je kulminiralo v tistem trenutku in me je dejansko takrat zrušilo,« je povedal. Dejal je, da še zdaj ni popolnoma v redu, je pa vseeno veliko boljše.

Po Beograjskem mesu ni šel v fitnes

V pogovoru je spregovoril tudi o težavah pri športnem udejstvovanju. Verjamemo, da ni edini, ki se mu je težko spraviti v fitnes. »Rad bi začel telovaditi in zdaj kot nekdo, ki se itak ne more spraviti telovadit, si rečeš, dobro, bom vzel karto za fitnes in začel hoditi v fitnes, a ne. Ampak jaz vzamem karto za fitnes v ponedeljek, grem v fitnes, v sredo moram iti v Beograd, se pravi, od srede do petka itak ne grem v fitnes. Potem sem tam v Beogradu jedel tisto meso, mi na pamet ne pade, da bi šel v fitnes. Pridem v četrtek, četrtek se mi ne da, pa itak moram že nekam iti. V glavnem, tisti fitnes pade v vodo,« je povedal Cvjetićanin.