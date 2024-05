Bojan Cvjetićanin, Joker Out: Na odrih me je zvijalo še kar lep čas

Koledar jim dela velike probleme, v pogovoru prizna Bojan iz skupine Joker Out. V enem letu se je namreč fantom zgodilo toliko, kolikor se marsikomu v celem življenju ne. Kako potem ne bi mešali sosledja dogodkov?! Bojan Cvjetićanin je skupaj Krisom Guštinom, Nacetom Jordanom, Janom Petehom in Juretom Mačkom trenutno v Nemčiji, kjer snemajo tretji album.

V pogovoru na daljavo je le še potrdil svojo profesionalnost, za katero so se skupaj odločili sočasno z nastopom na Evroviziji. »Zelo hitro in v en glas smo se odločili, da se gremo rock'n'roll življenje, tako kot je treba; da mi uživamo v njem, da naši oboževalci uživajo in da bomo v tem uživali dlje kot en mesec,« pravi Bojan.

Preberite več na Onaplus.si