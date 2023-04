Boj znanega igralca z neozdravljivo boleznijo: Ne bom dočakal 80 let

»Ne bom lagal, vse težje je, vsak dan trpiš,« To so besede 61-letnega Michaela J. Foxa, ki je v svojih mladih letih zaslovel z vlogo v filmih Nazaj v prihodnost. Že davno, ko je imel komaj 29 let, mu je bila diagnosticirana Parkinsonova bolezen in danes pravi, da je vsak dan težje, a da pri tem mu pač ne more nihče več pomagati.

V intervjuju, ki so ga posneli pred dokumentarcem, ki odstira pogled v njegovo življenje, je med drugim razkril, da je prestal operacijo benignega tumorja ob hrbtenici, kar da je pustilo posledice na njegovi mobilnosti. Večkrat je tudi padel, se poškodoval, celo polomil si je obe roki in obrazne kosti.

»Parkinson te ne ubije. Umreš s Parkinsonom. Ramišljal sem o smrtnosti. Ne bom dočakal 80 let, ne bom star 80 let,« verjame Michael J. Fox.