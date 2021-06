Boj za najlepšo Slovenko: izberite tudi lepotico Slovenskih novic

Maja Čolić, diplomantka ekonomije, želi širiti pozitivno energijo. FOTOgrafije: Grega Hočevar/miss Slovenije

Maja Čolić, Ribnica, 21 let

Melanie Žličar, Maribor, 24 let

Melanie Žličar ima rada glasbo in sprehode s kužkom Balijem.

Vladlena Salyayeva se posveča tudi ježi in zbirateljstvu.

Vladlena Salyayeva, Celje, 20 let

Le še enajst dni nas loči od finalne prireditve Miss Slovenija, ki bo letos v Hrastniku, potekala pa bo na treh različnih lokacijah. Lepotice se bodo zanjo pripravljale v Rimskih termah, tam pa so včeraj člani žirije z njimi opravili pogovore in si ustvarili vtis o vsaki od 15 finalistk. Ena od njih bo postala miss Slovenije ter prejela štipendijo za izobraževanje in številne praktične nagrade. Postala bo tudi ambasadorka Tosamine znamke higienskih izdelkov iz naravnih materialov Jasmin ter ambasadorka projekta za S teboj lahko, ki ga organizira Varstveno-delovni center Zasavje. S podjetjem Dewesoft, enim od poslovnih partnerjev Miss Slovenija, bo potovala po svetu in predstavljala Slovenijo. Na finalnem tekmovanju bodo razglasili še nekaj drugih naslovov, med njimi miss Slovenskih novic. Bralci boste tudi letos lahko glasovali za svojo izbranko. Glasovanje bo potekalo od sobote, 19. junija, do sobote, 26. junija. Do tega petka pa vam bomo vsak dan podrobneje predstavili po tri finalistke Miss Slovenije 2021 – tokrat so toinKonec šolskega leta bo postala diplomantka ekonomije, mednarodnega poslovanja. »Mojih 21 let ni ravno številka in pred mano je še vse življenje, polno vzponov, padcev, izzivov, trenutkov sreče, žalosti in vsega, kar je zapisano nekje med zvezdami. Ne vem, kaj vse mi bo prineslo in na kakšne poti me bo peljalo, vem pa, da sem si v svojih dvajsetih letih oblikovala predstavo o tem, kakšna želim kot oseba stopati po tej poti in katere so zame prave vrednosti življenja. Želim si vedno ostati nasmejana in med ljudmi širiti pozitivno energijo, ki jo nosim v sebi. Z nasmehom na obrazu je vse lažje in lepše, nekomu polepšati dan pa nič ne stane,« meni Ribničanka. Ker se zaveda, da pridejo trenutki, ko samo to ni dovolj, se obdaja z ljudmi, ki ji dobro energijo vračajo in ki ji znajo podariti nasmeh, objem ali spodbudno besedo, ko je to treba. »Cenim iskrenost in pristne odnose. Za dano ne pričakujem vračila, saj verjamem, da življenje prej ali slej samo poskrbi, da to, kar daš, dobiš in da se dobro vedno z dobrim vrača. Želim si, da nikoli ne pozabim na vrednote, ki sem jih med odraščanjem prevzela od staršev. Naučili so me medsebojnega spoštovanja, brezpogojne ljubezni ter mi pokazali, kaj je družina v pravem pomenu besede,« pove. Maja pravi, da je kot otrok vedno prehitevala življenje. »Vedno sem morala biti korak pred vsemi, predvsem pa pred sabo. Dokler se nisem naučila zaupati času svojega življenja. Naučila sem se, da vsak izmed nas izživi natanko toliko, kolikor mu je dano, in da vse pride ob svojem času. Ne splača se prehitevati, ampak raje iti počasi, živeti in biti v trenutku. Vzeti si čas zase, za prave ljudi in prave stvari. Življenje je minljivo, in še preden se bomo zavedli, bo šlo mimo nas, zato počasi, brez prehitevanja, ker je trenutek lahko večnost, če ga živimo tukaj in zdaj,« sklene.Mariborčankarada pomaga in ima občutek za ljudi. »Zato sem se tudi vpisala na zdravstveno fakulteto, kjer sem se zelo našla,« pojasni. Rada posluša glasbo in odide v naravo s svojim kužkom Balijem, saj jo to, pravi, po napornem tednu sprosti in napolni z novo energijo. O sebi pravi, da je zelo pozitivna, energična in nasmejana. »Na začetku malce tiha, ampak ko nekoga spoznam, sem kot navita,« se smeje. Rada je v družbi dobrih ljudi in družine, ki ji vedno daje oporo in zagon pri še tako norih idejah in izzivih. Njen moto je, da v življenju ni nič nemogoče, če si le tega dovolj močno želimo.Dvajsetletna Celjanka je po izobrazbi aranžerska tehnica, trenutno pa študentka drugega letnika fakultete za dizajn v Trzinu. V prostem času rada riše, potuje, kolesari in uživa v glasbi. »Velikokrat tudi sodelujem v produkciji in organizacijski izvedbi koncertov,« se pohvali. Ima dva zanimiva konjička, ježo in zbirateljstvo. »Z zbirateljstvom se ukvarjam od mladih nog, in sicer z numizmatiko, filatelijo in zbiranjem starih voščilnic,« razkriva. Vladlena ima jasne cilje. »Kot študentka sem zavzeta, ustvarjalna, komunikativna, težim k strokovni rasti in osebnostnemu razvoju. Ker bi v prihodnosti rada delala v uspešnem podjetju, ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem, se zelo trudim, saj pozneje želim imeti svoj lastni oblikovalski studio. Vzporedno se od 14. leta ukvarjam z manekenstvom in si puščam tudi odprto možnost tovrstne kariere,« pove. Prosti čas najraje preživlja z družino, uživa v dobri hrani ali pa se odpravi na izlet v naravo.