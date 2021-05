Boj za kulturo po vsej državi, ki se širi kot požar (FOTO)

Marko Soršak - Soki je bobnal na Modrinjakovem stolčku na balkonu Narodnega doma.

Vladimir Rukavina - Gogo, direktor Narodnega doma in Festivala Lent, s hčerko Tajo, zdravnico

Narodni dom Maribor, glavni organizator Festivala Lent, že tretji teden zapored organizira gverilsko akcijo Pet pred dvanajsto, ko na balkonih in pročeljih mesta Maribor nastopajo različni avtorji, s tem pa opozarjajo na kritično stanje v slovenskem kulturnem sektorju. Tokrat so se akciji pridružili kulturne institucije, umetniki in ustvarjalci po vsej državi. Več kot 26 se jih je združilo v boju za kulturo, kot so povedali iz Narodnega doma, ki želijo odločevalcem sporočiti, da so sila, ki jo je treba jemati strogo resno.»Zahtevamo, da nam odločevalci prisluhnejo, da upoštevajo naše predloge za ponovni zagon kulturnega življenja, ki so strokovno utemeljeni in temeljijo na praktičnih izkušnjah. Zahtevamo dialog, ne pa enostranskih, čez noč sprejetih političnih odločitev, ki nimajo prav ničesar opraviti z epidemijo in varovanjem zdravja.«Na presenečenje vseh je včeraj z balkona mestne hiše Rotovž, kjer so množice nekoč nagovarjali veliki politiki, nastopil, idejni oče Lačnih Franzev. Z balkona Narodnega doma je zabobnal, član zasedbe Elvis Jackson, z balkona na Gosposki ulici je zapelaskupaj z, z balkona na Slovenski ulici pa je nastopil. Obiskovalci Grajskega trga in Trga svobode so uživali v glasbi klarinetistov in članov pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor.