Boj s časom Sare Rutar: tik pred porodom pleska

Sare Rutar, prve ženske zmagovalke Masterchefa, ne morem pozabiti, saj smo njeno znanje kuhanja lahko občudovali tudi v šovu Kmetija. Sara je danes srečno zaročena in tik pred porodom.

»Do poroda imam še manj kot mesec dni. Počutje je za zdaj dobro, ampak so mi noge začele res precej otekati. Uradno sem ravno začela porodniško oziroma materinski dopust«, je povedala okrogla Sara, ki se je ves čas nosečnosti ukvarjala z obnovo hiške, ki sta jo kupila s partnerjem. Potek del je Sara pokazala na posnetkih, ki jih je delila na družabnih omrežjih. »Trenutno si ne delam stresa, bo pa hitenje s prenovo hiše, da bo končana pred mojim porodom, kar napeto. Hiška je v fazi brušenja sten in pleskanja, ploščice imava skoraj vse položene, v tem tednu začne prihajati pohištvo. Računam, da se bova do konca meseca vselila. Iskreno, res že komaj čakam, da se z Dejanom preseliva v naš novi dom, še preden se nama pridruži tretji član,« se veseli Sara, ki kljub teži in otekanju nog pomaga pri obnovitvenih delih ter skuha dobrote s svojih receptov.