FESTIVAL VINARIUM

Ste videli, kako je Miša iz MasterChefa razveselila obiskovalce festivala? (FOTO)

Na letošnjem, jubilejnem, 20 Bogračfest rekordnih 134 tekmovališč.
Fotografija: Posebno mesto med gosti letošnjega jubilejnega Bogračfesta je zasedla masteršefinja Miša Koplova, ki se je prav tako preizkusila v kuhanju bograča. FOTO: Mediaspeed
Posebno mesto med gosti letošnjega jubilejnega Bogračfesta je zasedla masteršefinja Miša Koplova, ki se je prav tako preizkusila v kuhanju bograča. FOTO: Mediaspeed

O. B.
29.08.2025 ob 19:13
29.08.2025 ob 19:51
O. B.
29.08.2025 ob 19:13
29.08.2025 ob 19:51

Čas branja: 2:04 min.

Najbolj vzhodno slovensko mesto Lendava je pripravilo nepozaben zaključek letošnjega poletja – že od 21. avgusta namreč poteka Festival Vinarium, ki bo trajal vse to 6. septembra.

Festival, ki je v desetletju postal prepoznavna blagovna znamka Pomurja, je letos prinesel vrsto presežkov in jubilejev: 20. Bogračfest na Glavni ulici, bogat etnološko-kulinarični program z osrednjo 46. Lendavsko trgatvijo, mednarodno obarvane Etno večere ter slovesno praznovanje 10. obletnice stolpa Vinarium Lendava, z novo maskoto, Vinarkom. Eden osrednjih dogodkov festivala je bil Bogračfest, ki se je odvil v soboto, 23. avgusta 2025.

Lendava bo spet prestolnica kulinarike, vina in zabave FOTO: Mediaspeed.net
Lendava bo spet prestolnica kulinarike, vina in zabave FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net

Mestno jedro Lendave, Guinnessove prestolnice bograča, je že od 9. ure naprej zadišalo po najbolj prepoznavni jedi, ki domuje v Lendavskih goricah. Letošnji dogodek je bil izjemnega pomena, saj je že 20. leto potekal na Glavni ulici, kjer so kuharji prvič postavili kotle leta 2005.

V dveh desetletjih se je Bogračfest razvil v največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji in širši regiji, letos na 134 tekmovališčih, ki so pričarala izjemno bograč ulico in kulinarično vzdušje.

Posebna gostja kuhala pred Mestno hišo

Posebna gostja je bila Miša Koplova, zmagovalka Masterchefa Slovenije 2025, ki je bograč kuhala pred Mestno hišo in s tem dogodek dvignila še na dodatno raven. »Bogračfest ni le tekmovanje, je praznik druženja in kulinarike. Jubilejno leto in lepo število tekmovališč dokazujeta, da ta zgodba raste skupaj z mestom in ljudmi, hkrati pa predstavlja prav poseben logistični zalogaj za nas organizatorje,« je ob tem poudarila Martina Bukovec iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava.

FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
Bojan Petrijan, v.d. direktorja iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava ter Miša Koplova. FOTO: Mediaspeed
Bojan Petrijan, v.d. direktorja iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava ter Miša Koplova. FOTO: Mediaspeed

 

Več iz te teme:

festival tekmovanje glasba kulinarika koncert Lendava bograč bogračfest

