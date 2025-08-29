Ste videli, kako je Miša iz MasterChefa razveselila obiskovalce festivala? (FOTO)

Najbolj vzhodno slovensko mesto Lendava je pripravilo nepozaben zaključek letošnjega poletja – že od 21. avgusta namreč poteka Festival Vinarium, ki bo trajal vse to 6. septembra.

Festival, ki je v desetletju postal prepoznavna blagovna znamka Pomurja, je letos prinesel vrsto presežkov in jubilejev: 20. Bogračfest na Glavni ulici, bogat etnološko-kulinarični program z osrednjo 46. Lendavsko trgatvijo, mednarodno obarvane Etno večere ter slovesno praznovanje 10. obletnice stolpa Vinarium Lendava, z novo maskoto, Vinarkom. Eden osrednjih dogodkov festivala je bil Bogračfest, ki se je odvil v soboto, 23. avgusta 2025.

Lendava bo spet prestolnica kulinarike, vina in zabave FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

Mestno jedro Lendave, Guinnessove prestolnice bograča, je že od 9. ure naprej zadišalo po najbolj prepoznavni jedi, ki domuje v Lendavskih goricah. Letošnji dogodek je bil izjemnega pomena, saj je že 20. leto potekal na Glavni ulici, kjer so kuharji prvič postavili kotle leta 2005.

V dveh desetletjih se je Bogračfest razvil v največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji in širši regiji, letos na 134 tekmovališčih, ki so pričarala izjemno bograč ulico in kulinarično vzdušje.

Posebna gostja kuhala pred Mestno hišo

Posebna gostja je bila Miša Koplova, zmagovalka Masterchefa Slovenije 2025, ki je bograč kuhala pred Mestno hišo in s tem dogodek dvignila še na dodatno raven. »Bogračfest ni le tekmovanje, je praznik druženja in kulinarike. Jubilejno leto in lepo število tekmovališč dokazujeta, da ta zgodba raste skupaj z mestom in ljudmi, hkrati pa predstavlja prav poseben logistični zalogaj za nas organizatorje,« je ob tem poudarila Martina Bukovec iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava.

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net