Bogati in uspešni Slovenki je najbogatejša pokazala nov svet

Poslovne odločitve sprejema tudi na podlagi astroloških napovedi.

Priložnosti za delo vedno dovolj

Začuti 100

Vse preveč je slabih, negativnih novic, bodisi v medijih bodisi na družabnih omrežjih.

Iskrice proti depresiji

Premalo je srečnih ljudi na pravih delovnih mestih.

Po duši je kadrovica in kadrovik je zanjo srce podjetja. »Če sem iskrena, sem dobila naziv direktorica, ker je bilo tako pač prav, zaradi drugih,« mi takoj pove, ko se slišiva po telefonu. O koronačasu, ki je zaznamoval tudi ta pogovor, pa: »To so trenutki, ko si vzamem čas zase in ozavestim, kar mi je dano. Družina, prijatelji in ne nazadnje sodelavci, moji vodje, ki jim pomagam videti boljši jutri.«Povprašam, kako bi po njenem ljudje morali izkoristiti nekoliko več časa. »Predvsem z odkrivanjem lastnih potencialov. Bolj ko poslušamo in slišimo svoj notranji jaz, lažje se odzivamo učinkovito. Ko se poglobimo vase in se glasno vprašamo, česa se bojimo in česa si v resnici želimo, začnemo pot, ki nas izpopolnjuje. Takrat postajamo zares srečni. Potrebujemo le sebe in čas zase. Vsi odgovori so v nas samih.«Zaveda se tudi, da je kakovosten spanec zelo pomemben za njeno zdravje in učinkovito delovanje. »Odkar moje delo poteka v obliki svetovanja strankam, pri čemer lahko trdim, da gre za duševno napornejše delo, kot je bilo prej, ko sem polovico delovnega časa posvetila strateškemu planiranju, lahko rečem, da se moram bolj fizično sprostiti. Pri tem mi, poleg spanca, zelo pomaga umirjanje z meditacijo.«Vse, kar dela, dela s srcem, zato ima vedno dovolj dela. »Tudi sicer menim, da je priložnosti za delo vedno in povsod dovolj, le želeti si moramo. Če sem iskrena, sem želela s spremembo v karieri sebi in drugim dokazati, da se res vse da. Danes imam prav toliko ali še več dela, ker ga vidim in si ga želim.«Svoje bogato znanje želi prenesti še na druga podjetja. »Želim pomagati menedžerjem pri njihovi preobrazbi, kajti samo srčni in srečni voditelji lahko vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Želim si, da bi tudi v drugih podjetjih zaposleni z veseljem opravljali službene obveznosti in se zavedali, da s sodelavci soustvarjajo uspešno zgodbo. Premalo je srečnih ljudi na pravih delovnih mestih. Izhajam iz lastnih izkušenj in prav zato vem, da se morajo soočiti z resnico, ki pravi, da je vsak sam odgovoren za svoje življenje. Želim jim pokazati pravo pot, na kateri je lahko vsakdo srečen in uspešen, le če si želi in verjame v to.«Le nekaj nazivov, ki jih je osvojila na uspešni podjetniški poti s podjetjem Plastika Skaza: mlada menedžerka 2014, naj evropska menedžerka leta 2016, prejemnica gazele, eno od tisoč najbolj navdihujočih podjetij v Evropi, nagrada za najbolj inovativno in trajnostno naravnano podjetje v Sloveniji 2019. »Zame so na prvem mestu ljudje. Res sem trdno prepričana, da lahko s pravimi ljudmi, ki jih poganjajo podobne vrednote in skupno poslanstvo, premikamo gore. In tudi zato mi največ pomeni nagrada za najboljšega zaposlovalca leta, zlata nit. Ko sem jo prevzela, mi je zaigralo srce, kajti to je bila potrditev kakovostnih odnosov med našimi sodelavci. Takrat sem se zavedala, da delamo prav.«Že nekaj let zaupa astrološkim napovedim ter na podlagi teh sprejema nekatere poslovne odločitve. »Tako kot vsak človek ima tudi podjetje osebnost. Ima svoj rojstni datum, svoje značilnosti. S pomočjo astrologinje, s katero sodelujemo že skoraj tri leta, smo predvideli veliko različnih trenutkov in se tako bolje pripravili na nove izzive. Prav tako s pomočjo astrologije analiziramo usklajenost vodstvenega kadra s podjetjem. Vsi zaposleni ne verjamejo v to, pa vendarle jim s pripravljeno astrološko karto vedno ponudimo možnost dodatne potrditve, če se v njih ob določenih prelomnih dogodkih porajajo dvomi.«Z najbogatejšo Slovenkosta sprejeli nov izziv – ustvarjanje novodobnih organizacij. »Z Izo sva sodelovali pri dogodku, kot ga še ni bilo, Začuti 100. Bil je odmeven, še nekaj mesecev se je govorilo o njem, a pri tem je tudi ostalo. Vsak od nas treh, vključen je bil tudi, je imel še druge želje, ki so prevladale, zato smo se odločili nadaljevati vsak svojo pot.« O Loginovi še pove: »Iza je moja dobra prijateljica. Ko je vstopila v moje življenje, sem spoznala drugačen svet. Takrat sva se povezali globoko v srcih. Hvaležna sem ji, ker je pripomogla k temu, da sem se odločila za novo poglavje v svojem življenju, pri čemer me je spodbujala in mi stala ob strani.«Uspešna podjetnica pravi, da je pot k sebi pot do uspeha. »Spomnim se sebe. Joj, koliko mi je pomenilo, da me je okolica sprejela, pohvalila, da sem bila všečna. Vedno znova sem iskala potrditev pri drugih. Tanja je izjemno uspešna ženska, so govorili. A globoko v sebi sem čutila drugače. Potem je prišel čas, ko sem začela poslušati svoj notranji jaz in iskati odgovore pri sebi. Danes vem, da je lahko oseba srečna in izpopolnjena, ko čuti notranji mir. Ko si zna prisluhniti. Ne pravim, da se znam popolnoma poslušati, zavedam pa se, da sem na dobri poti.«Zadnje čase je zelo aktivna na družabnih omrežjih, večkrat se javlja tudi v živo. O tem mi pove: »Vse preveč je slabih, negativnih novic, bodisi v medijih bodisi na družabnih omrežjih. Menim, da v tem času še posebno potrebujemo pozitivne in optimistične spodbude, zato želim dati ljudem vsaj nekaj iskric, s katerimi jim polepšam vsakdanjik. Ob poslušanju depresivnih novic smo težko veseli, to čustveno stanje pa prenašamo na otroke, družino. Ljudi spodbujam, naj raje preberejo kakšno lepo misel, ob tem pa občutijo kanček sreče in ljubezni, kajti to bodo začutili tudi naši najbližji.«