Bobovnik jih je napel ministru Hojsu: Vi imate sami sebe za norca

V začetku tedna je veliko prahu dvignil pogovor na prvem programu Televizije Slovenija s pravnomočno obsojenim. Medtem ko so nekateri menili, da je TV-hiša naredila napako, ko je obsojenega kriminalca povabila na pogovor in za nameček še v salonsko opremljen prostor, pa so z javne televizije poslali pojasnilo, da so Bavčarja k pogovoru povabili kot enega ključnih akterjev iz obdobja osamosvajanja Slovenije. »Ker je bil namen celotne serije pogovorov ponovno in natančno osvetliti dogodke, ki so pred 30 leti pisali prihodnost naše države, je bila sprejeta odločitev, da v pogovorih namenimo prostor tudi Igorju Bavčarju.«Pojasnilo nacionalke ob objavi pogovora z Igorjem Bavčarjem je, kot kaže, zmotilo notranjega ministra, ki je sicer tudi velik kritik javne televizije. »Nisem zasledil, da bi RTV Slovenija pojasnjevala, zakaj jedelal intervju in kolesaril s pravnomočno obsojenim, Merkur, tako kot počne v primeru Bavčarja. Igor je eden tistih, brez katerih samostojne Slovenije ne bi bilo, zato so taka pojasnila deplasirana.«Bobovnik se je, kot kaže, čutil poklicanega, da odgovori na Hojsov napad. Sporočil mu je, da je intervju s Kordežem, ki ga je imel pred leti, bil posnet, še preden je bil Kordež pravnomočno obsojen. »Ljubi bog gospod minister. Vi imate sami sebe za norca. Odstopite in ostanete. Zgubite 50 tisoč Slovencev na Hrvaškem in koledar vam dela težave. Z Binetom Kordežem sem se pogovarjal približno 5 let pred obsodbo. Pa sintudi. In spraševal sem ga to, kar je kasneje zanimalo sodnike,« je Hojsu na twitterju pojasnil Bobovnik in pripel fotografijo mačke z napisom, da je v depresiji, ker je v Sloveniji.Bavčarju nihče ne očita pomembnih zaslug pri procesu osamosvojitve, zato so ga k pogovoru tudi povabili, a kot pojasnjujejo na RTV Slovenija, namen intervjuja z njim nikakor ni bilo opravičenje ali izničevanje njegovega kaznivega dejanja. »Odločitev nikakor ni bila enostavna, vendar verjamemo, da je bilo prav, da smo ga v serijo oddaj Pogovori z osamosvojitelji vključili,« so zapisali.