Bobnar ansambla Stil se je ponesrečil na smučišču

Člani ansambla Stil so razkrili, da je bil njihov bobnar in vokalist Luka Ribič nedavno v bolnišnici. Le nekaj dni pred začetkom letošnje sezone nastopov je užival na smučanju, a se mu je pripetila neprijetna nesreča. Zlomil si je gleženj.

»Žal gre za zapleten zlom, ki je terjal operacijo, posledično bo potrebno dolgo okrevanje. Zlom so mi med operacijo sanirali, kosti v gležnju podprli z železnimi ploščicami, gleženj je bil na novo zgrajen. Sledi rehabilitacija, za katero so mi zdravniki takoj povedali, da ne bo hitra, kar pomeni, da na odre skoraj zagotovo ne bom mogel pred letošnjim junijem,« je sporočil za Slovenske novice.

Takole so Luki pomagali takoj po poškodbi, na smučišču. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Tako se je začetek sezone začel povsem drugače, ko so si fantje želeli in načrtovali. V preteklih slabih dveh mesecih so se sicer intenzivno pripravljali na nastope. »Pred novo sezono vedno nekoliko osvežimo seznam pesmi, ki jih igramo, in dodamo še kakšno novo koreografijo pri kateri izmed njih. Skratka, naredimo vse, da nato vse poteka gladko,« pravi pevec Franc Gašper Jazbec.

In ko je vse kazalo, da so dobro pripravljeni na novo sezono, se je Ribiču zgodila opisana nezgoda. Trenutno okreva v domači oskrbi. Spomnimo, da so člani ansambla poleg Franca Gašperja in Luke še Denis Dobnik, Denis Golavšek in Tilen Anderlič. Zaradi Lukove daljše odsotnosti so bili primorani poiskati nekoga, ki bi ga v kratkem času lahko nadomestil in ga bo nadomeščal do njegovega popolnega okrevanja.

Luko Ribiča so njegovi kolegi iz ansambla obiskali v celjski bolnišnici.

»Na srečo imamo veliko dobrih glasbenih prijateljev. In nam je uspelo hitro najti nadomestnega bobnarja Nejca Kolarja. Z njim smo imeli nekaj hitrih vaj, ognjeni krst pa smo imeli pred dvema tednoma. In moram priznati, da nam je šlo zelo dobro,« še pove Jazbec. Skupina kljub začetnemu šoku ni nikoli pomislila, da bi zaradi Lukove odsotnosti kakšen nastop odpovedali, saj se zavedajo, da je to neprijetno tako za organizatorje kot poslušalce. Stilovci torej nastopajo, na odru bodo tudi na sobotni tekmi smučarskih poletov v Planici. Upamo, da bo Luka čim prej okreval in se vrnil med svoje glasbene prijatelje.