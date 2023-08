Bobnar Brane Štubljar razkril veliko željo, ki si jo bo uresničil

Poleg vseh obveznosti, ki jih ima kot bobnar skupine Bomb Shell in s svojo bobnarsko šolo FUL KUL, si Brane Štubljar rad vzame nekaj časa samo zase. Takrat se najraje poda v hribe. Planine ga pomirjajo, spočije si, obenem pa na prijeten način vzdržuje kondicijo. »V zadnjih dveh letih sem korenito spremenil življenjski slog in izgubil precej kilogramov. V hribih najdem tudi motivacijo za glasbeno ustvarjanje in energijo za premagovanje vsakdanjih izzivov. Ni lepšega kot prihod na vrh hriba, pa tudi če se sprva zdi, da je pot prezahtevna, da bi jo prehodil,« pravi.

Najvišji hrib, na katerem je doslej bil, je Viševnik, ki je znan kot dvatisočak, ki ga pohodniki lažje osvojijo. »A ravno v času, ko sem načrtoval vzpon, sem imel dan, ko nisem bil v polni kondiciji. Ves teden sem treniral v telovadnici. Prehitevali so me prav vsi pohodniki, a se nisem dal in vrh tudi osvojil. Rad se pošalim, da moram vzpon zagotovo maščevati,« nam še pove.

Nima navade ponavljati vzponov in pohodov

Slovenske planine so lepe, zato nima navade, da bi vzpone in pohode ponavljal. »Malce nerad pa priznam, da na Triglavu še nisem bil. To je moja velika želja, ki si jo bom zagotovo uresničil, le da se še malce bolj pripravim,« doda. V hribih nima navade prespati, je pa ljubitelj planin v vseh letnih časih. »Vsako letno obdobje ima svoj čar. Občudujem pohode v vročih kot tudi zasneženih dneh. Izogibam se le pohodom ob slabem vremenu,« nam pove.

Med številnimi lepimi spomini ima vzpon na Trdinov vrh, sicer znan tudi kot Gospodična. »To je hrib na Gorjancih, v bližini Bele krajine, od koder izhajam in kamor sem kot otrok večkrat pešačil s starši. Zame ima prav posebno mesto, saj mi pričara spomine na družino in brezskrbne otroške dni,« pravi naš bobnar, ki pa prizna, da se boji višine. »Vsakič, ko pogledam navzdol, se mi zašibijo noge. Tistim, ki so po navadi v moji družbi, se zdi moja kombinacija ljubezni do hribolazenja in strahu pred višino nadvse smešna,« še pove za konec.