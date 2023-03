Bo v šovu menjava parov? Takšna sporočila sta si pošiljala Maša in Žan

V šovu Poroka na prvi pogled je med Mašo in Matevžem ter Žanom in Meri vse bolj napeto. Tako Matevž kot Meri sta svoja partnerja odpeljala na zmenek, da bi se vsaj situacija v njihovih stanovanjih nekoliko sprostila, a se nobeden od zmenkov ni končal obetavno. Po drugi strani pa se razvija odnos med Mašo in Žanom, ki sta nenehno v kontaktu ...

Žan je takoj po prihodu v stanovanje sedel za mizo in si začel pošiljati sporočila z Mašo. Vprašal jo je, kaj delata z možem, ona pa mu je odgovorila, da sploh ne ve, kje je Matevž, sama pa da dela za službo. Na vprašanje, kaj sta počela tisti dan, mu je Maša odgovorila, da je bil to najslabši zmenek kadarkoli in da ne ve, ali naj se smeji ali naj bo razočarana. Matevž je namreč pozabil na njeno poškodbo na kolenu in jo odpeljal v adrenalinski park na trampoline.

Ima malo slabo vest

»Potem greva pa midva nekam. Da boš boljše volje,« je Maši napisal Žan, ona pa se je s predlogom strinjala. Mariborčan je produkciji nato dejal, da ima malo slabo vest, ko si dopisuje z Mašo, medtem ko je Meri z njim v prostoru, čeprav si ne pišeta ničesar takega. A kot je dodal, Meri stalno poudarja, da imata le prijateljski odnos.

Na Merijino prošnjo, naj ji pomaga pri hišnih opravilih, ji je sprva odvrnil, da nima časa. »Jaz tukaj pospravljam in kuham, on pa je na telefonu,« je pripomnila, a dodala, da je ne zanima, komu pošilja sporočila.