Bo tudi Jasna Kuljaj napisala svoj »diss«? To je objavila na spletu

Zadnje tedne je na slovenski hip hop sceni burno. Za to sta poskrbela znana raperja Saša Petrović - Challe Salle in Zlatan Čordić - Zlatko, med katerima se je zanetil javni spor, kasneje pa tudi raperski obračun, ki se v raperskem žargonu imenuje »diss«. Ob tem se na spletu kar vrstijo komentarji, ki podpirajo prvega ali drugega, nekaterim pa se zdi javno obračunavanje povsem neprimerno.

Sedaj je »zagrozila« z lastnim »dissom« tudi televizijska voditeljica in novinarka Jasna Kuljaj. Na Instagramu je objavila fotografijo z morja, na kateri se hladi v vodi, ob tem pa nekaj zapisuje v blokec. Pod sliko je zapisala »Pišem DISS,« in to pospremila z oznakama #zavsekjihpoznam in #paztese.

