Bo šov zapustila še ena tekmovalka? Na koncu je z živci

Po napetosti polnem tednu se je Žan pred dnevi odločil, da bo eksperiment šova Poroka na prvi pogled zapustil, Meri pa se je odločila, da si kljub vsemu želi ostati, kar pomeni, da sta oba zakonca v šovu ostala vsaj še en teden. Strokovnjaki so sprva poudarili, da so na skupni večerji opazili ohladitev v njunem zakonu, s tem pa se strinjata tudi mladoporočenca. V najnovejši oddaji je Meri dejala, da jo je mož Žan ponovno razočaral, saj je prišel domov zgodaj zjutraj in jo zbudil. Meri je ob tem vsa razdražena povedala, da bi najraje spakirala in Žana zapustila.

»Prišel je okoli 7.15 in si je začel fenirati lase. Imava majhno stanovanje in se vse sliši. Ve, da sem kinkala. Ne vem, ali me je želel provocirati, ali gre za nezavedanje. Ne vem, ali naj se smejem ali jočem. Nisem prišla v šov, da bom nekomu mama ali psihiatrinja, iščem moškega,« je dejala Meri in dodala, da je »jezna in razočarana«. »Najraje bi spakirala in šla,« je bila jasna.

Žan je ob tem dodal le, da naj bi Meri motilo veliko stvari.